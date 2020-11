Beim Grand Slam of Darts (16. bis 24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) ist es zur nächsten Überraschung gekommen!

Michael Smith musste sich im Viertelfinale unerwartet mit 14:16 Jose de Sousa geschlagen geben. Der "Bully Boy" hatte schon mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und lag schnell mit 2:7 zurück. In der Folge kämpfte sich der 30-Jährige aber zurück und konnte beim 8:8 erstmals wieder ausgleichen.

Danach entwickelte sich ein wahrer Krimi: Bis zum 14:14 konnte sich keiner der Profis absetzen. Bei eigenem Aufschlag ging de Sousa aber wieder in Führung und machte mit dem Break im 30. Leg den Halbfinal-Einzug perfekt. Für "The Special One" ist es das erste Halbfinale bei einem PDC-Turnier. (Spielplan und Ergebnisse des Grand Slam of Darts)

"Ich habe nie aufgegeben. Das ist überwältigend. Es ist ein verrücktes Jahr für mich, ich habe große Dinge geschafft. Ich bin wirklich glücklich", sagte de Sousa nach dem Match bei SkySports. Der Portugiese sorgte für einen Drei-Dart-Average von 98.52 Punkten und traf 34.04 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Smith hatte mit einem Average von 95.74 Punkten und einer Checkout-Quote von 29.79 Prozent in beiden Kategorien das Nachsehen.

Wade gewinnt Krimi gegen Heta

Auch das zweite Viertelfinale der Nachmittagssession im englischen Coventry entwickelte sich zu einem engen Kampf.

James Wade setzte sich knapp mit 16:13 gegen den Debütanten Damon Heta durch. Dem Australier gelang bereits mit dem Einzug ins Viertelfinale der größte Erfolg seiner Karriere - die Reise geht allerdings nicht weiter. Bereits mit dem 10:6 sorgte Wade für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch "The Heat" gab so schnell nicht auf und kämpfte sich kontinuierlich zurück.

Mit einem 142er-Finish zum 8:10 zauberte Heta ein Highlight ans Oche und setzte mit dem Ausgleich zum 13:13 noch eins drauf. Sein hohes Niveau konnte er in den nächsten Legs aber nicht aufrechterhalten.

"Ich bin glücklich aber ich hatte wirklich Glück, weiterzukommen. Ich war nervös", sagte Wade später und fügte mit Blick auf das anstehende Halbfinale an: "Es sind noch großartige Spieler dabei. Wenn ich drin bleibe, bleibe ich drin. Und wenn ich rausfliege, fliege ich eben raus.

Der Grand Slam ist traditionell das einzige Turnier, bei dem PDC- und BDO-Spieler gegeneinander antreten. Nachdem die BDO wegen finanzieller Probleme inzwischen Konkurs anmelden musste, waren nur die beiden aktuellen Weltmeister des alten Verbandes dabei: Wayne Warren (Wales) und die Japanerin Mikuru Suzuki, die sich bei der letzten Ausgabe der BDO-WM in der Damen-Konkurrenz durchgesetzt hatte. Beide schieden aber mit jeweils drei Niederlagen vorzeitig aus.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Viertelfinale (First to 16 Legs):

Michael Smith - Jose De Sousa 14:16

Damon Heta - James Wade 13:16

Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh

Michael van Gerwen - Simon Whitlock