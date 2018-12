Darts-WM 2019: Rowby-John Rodriguez wird SPORT1-Experte bei WM

Darts-Profi Rowby John-Rodriguez aus Österreich wird bei SPORT1 die PDC Darts-WM 2019 (täglich LIVE im TV) begleiten.

Der 24-Jährige begleitet von 27. Dezember bis zum Finale am 1. Januar die SPORT1-Übertragungen als Experte an der Seite von Kommentator Bastian Schwele.

Mit dem Österreicher kommentiert damit ein WM-Teilnehmer die entscheidende Phase beim wichtigsten Turnier des Jahres.

Rodriguez war bei der WM in London im Alexandra Palace erstmals in die zweite Runde eingezogen. Dort unterlag "Little John" dem Spanier Cristo Reyes denkbar knapp mit 2:3.