Endlich fliegen wieder die Pfeile im Londoner Ally Pally.

Zum Auftakt des ersten Spieltages gab es für die deutschen Darts-Fans ein sehr unerfreuliches Ergebnis. Martin Schindler musste sich gleich in der ersten Runde dem Neuseeländer Cody Harris mit 2:3 geschlagen geben. (SERVICE: Der Spielplan der Darts-WM)

Dabei hatte die Partie sehr hoffnungsvoll begonnen. Im ersten Satz checkte "The Wall" Schindler mit einer 82 das Leg und fügte Harris ein Break zu.

Doch das Re-Break ließ nicht lange auf sich warten. Der Neuseeländer glich zum 1:1 aus und holte sich in der Folge den ersten Satz. Im zweiten Durchgang setzte sich Schindler souverän mit 3:1 durch. Doch die Erfolgsserie des Deutschen hielt nicht lange an. Im dritten Satz stand am Ende das gleiche Ergebnis - nur zugunsten von Harris.

Da sich Schindler den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 sichern konnte, musste der fünfte und letzte Satz entscheiden. Mit 3:2 setzte sich Harris durch und durfte sich über den Einzug in die zweite Runde freuen. Für Martin Schindler ist das Abenteuer Darts-WM dagegen bereits nach einem Tag vorbei.

Sein Average von 85,18 reichte nicht, um Harris (88,66) zu besiegen. Während der Partie passierte Schindler zudem ein Malheur. Der 22-Jährige verrechnete sich und musste beim Caller den aktuellen Spielstand erfragen. (SERVICE: Das Darts-Vokabular)

De Zwaan gewinnt Auftaktmatch

Mit der Partie zwischen Jeffrey de Zwaan und Nitin Kumar hatte die Darts-WM 2019 zuvor begonnen. Der Niederländer De Zwaan ließ dabei keinerlei Zweifel an seinem Sieg aufkommen. Mit 3:0 entschied er die Partie für sich. Sein indischer Konkurrent Nitin Kumar hatte mit seinem Average von 77,75 und keiner einzigen 180 nicht den Hauch einer Chance.

De Zwaan warf zu WM-Beginn gleich fünfmal eine 180 und brachte immerhin einen 3-Dart-Average von mehr als 91 auf das Scoreboard.

Die Partien des Abends:

Jeffrey de Zwaan - Nitin Kumar 3:0

Martin Schindler - Cody Harris 2:3

Jan Dekker - Lisa Ashton

Rob Cross - Jeffrey De Zwaan