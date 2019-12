Darren Webster ist bei der Darts-WM 2020 der PDC in die dritte Runde gestürmt. Der "Demolition Man" hatte mit Yuki Yamada bei seinem Auftakt keine Probleme. (Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace täglich LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Bei seinem 3:0-Sieg nach Sätzen verpasste der Engländer einen Whitewash nur knapp. Webster überließ dem Japaner nur ein Leg.

Mit einer Doppelquote von 40,91 Prozent und einem Average von 91,28 Punkten pro Aufnahme kann Webster zufrieden sein. Yamada hingegen konnte nicht an seinen guten Auftritt in der ersten Runde anknüpfen, als er Ryan Meikle mit 3:1 bezwang.

Der Man aus Asien traf nur einen seiner elf Versuche auf Doppel.

Webster trifft in der 3. Runde auf Adrian Lewis oder Cristo Reyes, die ihr Duell am Samstag austragen werden. (Samstag ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Die Spiele der Nachmittagssession am 8. Tag im Überblick:

2. Runde: Darren Webster vs. Yuki Yamada 3:0

2. Runde: Mervyn King vs. Ciaran Teehan

2. Runde: Jonny Clayton vs. Jan Dekker

2. Runde: Ricky Evans vs. Mark McGeeney