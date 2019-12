Das Warten hat ein Ende: 24 Stunden vor seinem ersten Auftritt bei der diesjährigen Darts-WM steht der Auftaktgegner für James Wade fest.

Der englische Superstar trifft am Mittwochabend in Runde zwei auf seinen Landsmann Ritchie Edhouse, der sich in seinem Erstrundenmatch gegen den Russen Koltsov mit 3:1 durchgesetzt hatte.

"The Madhouse" hatte sich als Nummer 21 der PDC Pro Tour erstmals für die Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally qualifiziert.

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace

De Zwaan kann Barney rächen

Am späteren Dienstagabend kann der Niederländer Jeffrey de Zwaan seinen Landsmann Raymond van Barneveld rächen. "The Black Cobra" trifft auf den US-Amerikaner Darin Young, der in seinem Auftaktmatch überraschend Darts-Legende "Barney" ausgeschaltet hatte.

Auch die zweite der beiden teilnehmenden Darts-Spielerinnen, Fallon Sherrock, steigt am Abend ins Turnier ein. Sie trifft auf Ted Evetts (Nr. 77 der Welt).

Die Ergebnisse vom Dienstag in der Übersicht

Nachmittagsession:

1. Runde: Ryan Searle vs. Robbie King 3:2

1. Runde: Cristo Reyes vs. Lourence Ilagan 3:2

1. Runde: Rowby-John Rodriguez vs. Noel Malicdem 0:3

2. Runde: Krzysztof Ratajski vs. Zoran Lerchbacher 3:1

Abendsession:

1. Runde: Ritchie Edhouse vs. Boris Koltsov 3:1

1. Runde: José De Sousa vs. Damon Heta

1. Runde: Ted Evetts vs. Fallon Sherrock

2. Runde: Jeffrey de Zwaan vs. Darin Young