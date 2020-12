Peter Wright ist mit einem souveränen Auftritt in die Darts-WM 2021 gestartet. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Der Titelverteidiger aus Schottland schlug Steve West zum Auftakt des Pfeile-Spektakels im Alexandra Palace in London dank einer soliden Leistung mit 3:1 in Sätzen.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Anzeige

In den ersten beiden Sätzen ließ Wright seinem Kontrahenten keine Chance. West erspielte sich lediglich zwei Versuche auf Doppel, nutzte jedoch beide nicht. "Snakebite" kratzte zeitweise am Drei-Dart-Average von 100 Punkten.

West mit Fauxpas gegen Wright

Erst das siebte Leg ging an den Engländer, der in der 1. Runde Amit Gilitwala ausgeschaltet hatte. Er holte auch zwei der folgenden drei und damit den dritten Durchgang.

In Satz vier fand Wright wieder besser ins Match und entschied ihn mit 3:1 in Legs für sich. Am Ende standen ein ausbaufähiger Average von 92,6 Punkten sowie eine Checkoutquote von 35,71 Prozent und zwei Highfinishes beim 50-Jährigen zu Buche.

"Es war ein Sieg, meine Performance war noch nicht so gut. Aber daran kann ich arbeiten", sagte der Schotte am SPORT1-Mikrofon.

Wright läuft als Grinch ein

Wright ließ sich auch von einer kuriosen Szene nicht aus dem Konzept bringen. Nach dem zweiten Leg des ersten Satzes trat West an Wrights Tisch und trank von dessen Wasser. Als Wright seinen Gegner auf das Missgeschick hinwies, entschuldigte sich dieser und stellte eine seiner Wasserflaschen auf Wrights Tisch. Dieser nahm es mit einem Lächeln zur Kenntnis.

"Steve hatte vorher schon gespielt und ist an den Tisch gegangen, aber es war mein Tisch", erklärte der Paradiesvogel des Darts später.

Auffälliger als Wrights Spiel war sein Walk-on. Als Grinch verkleidet - beim Gang auf die Bühne sogar noch mit grünen Handschuhen und Maske geschmückt - heizte er den rund 1000 Zuschauern im Ally Pally ein.

Es war mindestens bis 23. Dezember das letzte Mal, dass der PDC der Einlass von Fans gewährt wurde. Ab Mittwoch gelten in Großbritannien verschärfte Corona-Beschränkungen.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Die Spiele am Dienstag, 15. Dezember im Überblick:

1. Runde:

Steve West - Amit Gilitwala 3:0 (3:0, 3:1, 3:0)

Steve Beaton - Diogo Portela 0:3 (1:3, 1:3, 1:3)

Jeff Smith - Keane Barry 3:1 (3:1, 3:2, 2:3, 3:2)

(Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

2. Runde:

Peter Wright - Steve West 3:1 (3:0, 3:0, 1:3, 3:1)