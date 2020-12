Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach drückt bei der Darts-WM Max Hopp die Daumen - und hat von dem Deutschen gleich einen furiosen Auftaktsieg erlebt (3:0 gegen den Australier Gordon Mathers).

(Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

"Ich hoffe, dass er sehr weit kommt. Das er weiter kommt, als im letzten Jahr und dass man eine Entwicklung sieht. Das finde ich ganz wichtig", sagte der Gladbach-Star im Interview mit SPORT1: "Ich hoffe generell, dass unsere drei deutschen Starter sehr weit kommen."

Aber nicht nur als Fan hat Hofmann das Darts-Fieber gepackt, er steht auch selbst mehrmals pro Woche in seinem Hobby-Keller an der Scheibe. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Jonas Hofmann trainiert an der Darts-Scheibe

Dafür holt er sich via Instagram Tipps bei Hopp. "Zum persönlichen Treffen hat es leider noch nicht gereicht", berichtete Hofmann: "Ich hoffe, das bekommen wir irgendwann mal hin, dass wir zusammen auf die Scheibe werfen."

Bis dahin feilt der aktuell verletzte Gladbacher (Museklbündelriss) noch an seinen Skills.

"Es hat leider noch nicht für eine 180 gereicht, das steht immer noch auf der Agenda ganz oben", verriet er: "Ich trainiere fleißig, immer wenn ich abends noch Lust habe, eine Dreiviertelstunde in den Keller zu gehen, dann nehme ich mir die Zeit. Zwei, drei Mal die Woche versuche ich mich dann in aller Ruhe und gezielt mit den Tipps von Max zu verbessern."

Hopp gibt Gladbach-Star Tipps

Hopp habe ihm dafür vor allem grundsätzliche Dinge verraten, wie er sein Spiel verbessern könne.

"Oft geht man ja einfach an die Scheibe und wirft rein aus Spaß. Aber ich bin so ehrgeizig, dass ich in jeder Sportart der Beste sein will", so Hofmann: "Seine Tipps waren auf jeden Fall hilfreich - und die Übungen, die mir Max gesagt hat, kann ich mit meinem Kumpel auch gut umsetzen."

Gibt es irgendwann sogar ein Wiedersehen mit dem ehrgeizigen Gladbacher im Ally Pally?

"Eine Darts-Karriere nach der Fußball-Karriere, das wäre schon eine Sache, einmalig", meinte Hofmann lachend bei SPORT1. "Es gibt ja auch noch andere Sportarten, die ich verfolge", schränkt er zwar ein, "aber sag' niemals nie."