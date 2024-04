NFL-Draft für die Ewigkeit: Ein Team sorgt für absolutes Chaos

„Es brauchte viel Aufopferung, Liebe, den Willen, das Footballspiel zu gewinnen, und meine Teamkollegen, meine Trainer und meine Familie“, sagte Williams über seine Entwicklung zum First Overall Pick.

Auch danach bekamen Quarterbacks den Vorzug, so wählten die Washington Commanders an zweiter Position Jayden Daniels von der Louisiana State University. Auf drei folgten die New England Patriots, die sich mit Drake Maye aus North Carolina ebenfalls für einen Quarterback entschieden.