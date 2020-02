In der unibet Darts Premier League steht am Abend der 4. Spieltag an.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, dass in jeder der fünf Partien in der 3Arena in Dublin reichlich Brisanz steckt. Nach dem 3. Spieltag liegen zwischen dem Ersten und Letzten vier Punkte, alle neun Teilnehmer sind also noch im Rennen um eine gute Ausgangsposition.

An der Spitze steht etwas überraschend Glen Durrant. Der BDO-Weltmeister der Jahre 2017, 2018 und 2019 gewann am vergangenen Donnerstag gegen Gary Anderson, seines Zeichens PDC-Weltmeister der Jahre 2015 und 2016, und löste damit Michael van Gerwen vom Platz an der Sonne ab (DATENCENTER: Die Tabelle).

Dieser kassierte gegen Nathan Aspinall seine erste Niederlage. In Dublin hat Aspinall jetzt die Chance den nächsten Tabellenführer zu stürzen und seinerseits weiter nach vorne zu marschieren. "The Asp" trifft im ersten Spiel in einem rein englischen Duell auf Durrant.

Van Gerwen trifft auf Challenger

Van Gerwen, der im Jahr 2020 noch kein PDC-Turnier gewann, hat es mit "Challenger" William O'Connor zu tun. Vom Papier her eine leichte Aufgabe für "MvG", doch vor heimischem Publikum dürfte der Ire besonders motiviert sein.

Bei der WM 2020 im Alexandra Palace zeigte O'Connor bei der knappen Zweitrunden-Niederlage gegen Gerwyn Price zudem, dass er mit den besten Spielern der Welt mithalten kann.

Price seinerseits wartet in diesem Jahr noch auf seinen ersten Premier-League-Sieg, alle seinen bisherigen drei Spiele endeten Unentschieden. Die Chancen auf seinen Premierensieg stehen eigentlich gut, befindet sich der "Iceman" doch in blendender Verfassung - doch das tut sein heutiger Gegner Peter Wright auch.

Topduell zwischen Price und Wright

Price gewann am vergangenen Sonntag die Players Championship 6 durch einen Finalsieg gegen van Gerwen. Tags zuvor erreichte er das Finale der der Players Championship 5, in dem er sich allerdings Weltmeister Wright geschlagen gegen musste. Im letzten Spiel des Abends kommt es also zur Revanche und zu einem Duell zweier Spieler in Topform (Spielplan der Premier League Darts).

Etwas unter Druck steht bereits Daryl Gurney, der mit einem Punkt das Tabellenende ziert. Gegen Michael Smith sollte der Nordire punkten - am besten doppelt - um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.

Außerdem duellieren sich mit Rob Cross und Gary Anderson zwei ehemalige PDC-Weltmeister, die beide bisher drei Punkte gesammelt haben.

Einzigartiger Modus in der Premier League Darts

In der unibet Premier League Darts kämpfen insgesamt neun Spieler um den Titel. Neben den Top-4 der Weltrangliste Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price und Rob Cross erhielten fünf Spieler eine Wildcard. Diese sind in diesem Jahr Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall und Glen Durrant.

Hinzu kommt an jedem Spieltag ein sogenannter "Challenger". Gewonnene Punkte aus den Spielen gegen die Herausforder werden nur den gesetzten Spielern angerechnet. Anders als bei anderen Turnieren können in der Premier League auch Unentschieden erzielt werden.

Nach neun Vorrunden-Spieltagen scheidet der Tabellenletzte aus, die übrigen acht Spieler bestreiten weitere sieben Spieltage, ehe die besten vier in den Playoffs am 21. Mai in der Londoner O2 Arena den Sieger ermitteln.

