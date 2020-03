Jetzt hat es auch Gerwyn Price erwischt!

Der Waliser kassierte am 5. Spieltag der Unibet Premier League in Exeter nach zuvor einem Sieg und drei Unentschieden seine erste Niederlage. Beim 3:7 gegen den dreimaligen BDO-Weltmeister Glen Durrant stand der "Iceman" von Beginn an auf verlorenem Posten.

Durrant, der nach zwei Breaks auf 4:0 enteilte, zog in der Tabelle an Price vorbei und hat nach seinem dritten Sieg gute Chancen den Judgement Day zu überstehen.

Price fand nach Anlaufschwierigkeiten zwar noch besser in das Spiel, Durrant bleib bei eigenem Anwurf aber souverän und brachte den letztlich klaren Sieg nach Hause. (Tabelle der Premier League Darts)

Ein Blick auf die Statistik verdeutlicht Durrants Überlegenheit. Sein Drei-Dart-Average lag bei knapp über 100 Punkten (Price: 96,68). Zudem erzielte er mit acht Pfeilen 140 Punkte und mehr, Price gelang dies lediglich zwei mal.

Daryl Gurney muss derweilen weiter auf seinen ersten Sieg warten.

Gurney baut nach Traumstart ab

Zum Auftakt des 5. Spieltags trennte sich der Nordire von Ex-Weltmeister Rob Cross 6:6. Nach dem zweiten Unentschieden im Turnierverlauf ziert "Superchin" weiter das Tabellenende.

Das Spiel glich für beide Spieler einer Achterbahnfahrt. Gurney legte einen Blitzstart hin und führte nach zwei Breaks schnell 3:0. Sein Drei-Darts-Avergage schrammte zu diesem Zeitpunkt an der Marke von 110 Punkten.

Jetzt war es aber an Cross eine Serie zu starten. Der Weltmeister von 2018 sicherte sich vier Legs in Serie und war wieder komplett im Spiel.

Es sprach für Gurneys Moral, dass er sich von diesem nächsten Nackenschlag erholte und seinerseits wieder in Führung ging (5:4). Zum ersten Sieg reichte es am Ende trotz seiner phänomenalen Doppelquote von 83,33 Prozent nicht.

Cross steigerte seinen Average auf 98,55 Punkte und hält jetzt bei vier Punkten.

Ergebnisse des 5. Spieltags im Überblick:

5. März in Exeter (Challenger: Luke Humphries)

Rob Cross - Daryl Gurney 6:6

Gerwyn Price - Glen Durrant 3:7

Nathan Aspinall - Peter Wright

Gary Anderson - Luke Humphries

Michael Smith - Michael van Gerwen

Der 6. Spieltag im Überblick:

12. März in Liverpool (Challenger: Stephen Bunting)

Michael Smith Peter Wright

Daryl Durney - Glenn Durrant

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Rob Cross - Stepeh Bunting

Gary Anderson - Nathan Aspinall