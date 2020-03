In der unibet Darts Premier League steht am Abend der 5. Spieltag an.

Nach seinem mühelosen 7:4-Sieg gegen William O'Connor hat Michael van Gerwen nach dem 4. Spieltag Glen Durrant wieder von der Tabellenspitze verdrängt. Der BDO-Weltmeister der Jahre 2017, 2018 und 2019 hatte seine Partie gegen Nathan Aspinall mit 5:7 verloren und war in der Tabelle auf den vierten Rang abgerutscht. (DATENCENTER: Die Tabelle).

Smith fordert van Gerwen

Van Gerwen bekommt es in Exeter nun mit Michael Smith zu tun. Der 29-Jährige sorgte am 4. Spieltag für die Sensation, als er gegen Daryl Gurney einen 9-Darter warf und letztlich sein Match mit 7:5 gewann. Für Smith war es der zweite Sieg in dieser Saison. Mit einem Erfolg über van Gerwen (sechs Punkte) würde Smith (5 Zähler) den Niederländer in der Tabelle überholen. (Spielplan der Premier League Darts).

Im zweiten Spiel des Abends will Gerwyn Price seinen Höhenflug fortsetzen. Der Waliser hatte nach drei Unentschieden seine Durststrecke beendet und Peter Wright mit 7:1 auf die Heimreise geschickt. Nun hofft er gegen Glen Durrant auf den nächsten Sieg. Price liegt als Dritter nur einen Zähler hinter der Spitze.

Ob sich Wright von seiner Klatsche gegen Price erholt hat, wird sich im dritten Duell gegen Nathan Aspinall zeigen. "Snakebite" sucht in dieser Saison noch nach seiner Form und weist nach einem Sieg und einem Remis lediglich drei Punkte auf. Aspinall könnte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen, sollte van Gerwen gegen Smith patzen.

Anderson trifft auf Challenger

Vor dem 5. Spieltag liegt auch Gary Anderson weiterhin gut im Rennen. Der Schotte glänzte zuletzt mit einem 7:5-Erfolg über Rob Cross und liegt mit fünf Zählern in Lauerstellung. Gegen "Challenger" Mike Humphries geht "Flying Scotsman" als Favorit ans Oche geht.

Außerdem duellieren sich der ehemalige PDC-Weltmeister Rob Cross und Daryl Gurney. Der Letztgenannte braucht dringend einen Sieg, um nicht vorzeitig alle Chancen aufs Weiterkommen zu verspielen. Bislang konnte Gurney erst ein Unentschieden verbuchen. Auch Cross steht als Siebter mit drei Zählern unter Druck.

Einzigartiger Modus in der Premier League Darts

In der unibet Premier League Darts kämpfen insgesamt neun Spieler um den Titel. Neben den Top-4 der Weltrangliste Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price und Rob Cross erhielten fünf Spieler eine Wildcard. Diese sind in diesem Jahr Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall und Glen Durrant.

Hinzu kommt an jedem Spieltag ein sogenannter "Challenger". Gewonnene Punkte aus den Spielen gegen die Herausforder werden nur den gesetzten Spielern angerechnet. Anders als bei anderen Turnieren können in der Premier League auch Unentschieden erzielt werden.

Nach neun Vorrunden-Spieltagen scheidet der Tabellenletzte aus, die übrigen acht Spieler bestreiten weitere sieben Spieltage, ehe die besten vier in den Playoffs am 21. Mai in der Londoner O2 Arena den Sieger ermitteln.

