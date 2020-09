Wer folgt Glen Durrant in die Playoffs der Unibet Darts Premier League? Am 16. und letzten Gruppenspieltag (heute ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM und im LIVETICKER) kämpfen am Samstagabend noch fünf Spieler um drei Tickets für die K.o.-Runde am 22. Oktober in London.

Derzeit belegen Gary Anderson (19 Punkte), Peter Wright (18) und Nathan Aspinall (17) in der Tabelle hinter Durrant die Plätze zwei bis vier, die zur Teilnahme am Finalspieltag berechtigen. Doch mit Michael van Gerwen (17) und Gerwyn Price (15) lauern zwei weitere Stars auf Patzer der Konkurrenz. (Tabelle der Unibet Darts Premier League)

Anderson reicht in der ersten Partie gegen Price ein Remis, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Sollten Wright, Aspinall oder van Gerwen Punkte liegen lassen, könnte sich der zweimalige Weltmeister sogar eine Niederlage erlauben.

Price hofft auf Patzer von van Gerwen und Aspinall

Price hingegen muss unbedingt gewinnen, um nach Punkten zu "The Asp" und MvG aufzuschließen. Doch der Waliser kommt nur weiter, wenn beide verlieren. Dann jedoch unabhängig von der Höhe der Resultate, da Price die beste Legdifferenz der drei Spieler aufweist, die bei Punktgleichheit für die endgültige Platzierung entscheidend ist.

Im zweiten Match des Abends hat van Gerwen die vermeintlich leichteste Aufgabe gegen den abgeschlagenen Tabellenachten Daryl Gurney. Der Titelverteidiger, der in seiner Karriere noch nie das Halbfinale der Premier League verpasst hat, könnte im Extremfall sogar mit einer knappen Niederlage weiterkommen - nämlich dann, wenn der punktgleiche Aspinall im letzten Match gegen Durrant seinen Vorsprung von drei Legs in der Differenz im Vergleich zu "Mighty Mike" einbüßt.

Mit einem Sieg könnten sowohl Aspinall als auch van Gerwen Wright noch überholen, sollte der Weltmeister im dritten Spiel der Session Michael Smith unterliegen. Der BullyBoy wird die Liga als Siebter beenden.

Wright hat entscheidenden Vorteil

Wright ist nicht von den Ergebnissen in den anderen Partien abhängig, sollte er mindestens Unentschieden spielen, da er sich mit einer Legbilanz von +15 in einer komfortablen Ausgangssituation befindet.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Zeitplan der Premier League komplett verändert werden. Die Spieltage 7 bis 17 werden zwischen 25. August und 6. September in Milton Keynes ohne Publikum ausgetragen. Die Playoffs mit Halbfinale und Finale steigen am 22. Oktober (alle Spieltage und die Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Die Partien (Best of 14 Legs) am 16. Spieltag im Überblick:

Gerwyn Price - Gary Anderson

Michael van Gerwen - Daryl Gurney

Peter Wright - Michael Smith

Nathan Aspinall - Glen Durrant

So können Sie die Unibet Darts Premier League LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, DAZN

Ticker: SPORT1