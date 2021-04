Das war mal wieder eine klare Ansage an die Konkurrenz: (alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Darts-Superstar Michael van Gerwen hat am achten Spieltag in der Unibet Premier League of Darts in Milton Keynes nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen ein regelrechtes Pfeile-Feuerwerk abgebrannt.

Im Duell mit José de Sousa feierte der Niederländer, der am Dienstag an gleicher Stelle gegen Gary Anderson nicht über eine Punkteteilung (6:6) hinausgekommen war, einen 7:4-Sieg und verbesserte sich damit noch vom dritten auf den zweiten Tabellenrang - eine Platzierung bis Rang acht bedeutet den Verbleib im Wettbewerb.

Der Niederländer und Weltranglistenzweite lieferte sich im Modus "Best of 12" mit de Sousa, der nach drei Siegen erstmals wieder den Kürzeren zog, dabei ein Match auf Weltklasse-Niveau.

Mighty Mike, der ein frühes Break und sogleich ein 125er-Checkout hinlegte, erzielte dabei sieben 180er und verbuchte einen Drei-Darts-Average von 104,72 Punkten. Zum zwischenzeitlichen 5:2 war van Gerwen viermal das Maximum sowie ein 11-Darter gelungen.

Premier League of Darts: Van Gerwen glänzt

Dagegen ist die Premier League für Rob Cross fast schon beendet - wie sich tags zuvor bereits Titelverteidiger Glen Durrant vorzeitig aus dem Wettbewerb verabschiedet hatte. (Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)

Der Ex-Weltmeister bot in der Marshall Arena gegen Nathan Aspinall kämpferisch zwar eine ansprechende Leistung und erzwang ungeachtet eines 2:5-Rückstands ein Entscheidungsleg.(Tabelle der Unibet Premier League of Darts)

Am Ende musste Cross aber dennoch in eine 5:7-Niederlage einwilligen, die ihn nun auf Schützenhilfe anweist, weil Peter Wright am späten Abend so gegen Glen Durrant verlieren müsste.

"The Asp" indes dominierte vor allem zu Beginn der Partie, glänzte unter anderem mit einem 146er-Checkout.

Anderson erneut mit Double Trouble

"The Dreammaker" wiederum stellte gegen Anderson unter Beweis, eine Partie auch mal in Arbeitermentalität für sich zu entscheiden.

Der an der Tabellenspitze liegende Dimitri Van den Bergh, bereits in der ersten Woche höchst überzeugend, war beim 7:5 gefordert, schaltete aber immer dann, wenn es nötig wurde, einen Gang höher - so auch mit einem Zehn-Darter zum zwischenzeitlichen 4:1.

Der Belgier profitierte indes auch davon, dass "The Flying Scotsman" einmal mehr mächtig Double Trouble hatte, allein bis zum 3:5 gleich drei von 14 Chancen auf die Doppel ausließ.

Wade sichert sich Verbleib

Eine überragende Performance zeigte dagegen James Wade, der gegen Jonny Clayton einen 7:2-Erfolg davontrug und damit als Vierter seinen Verbleib vor der Judgement Night in der Premier League sicherte.

"The Machine" zog schnell mit 3:0 davon, ließ angesichts eines Averages von 104 nie Zweifel an seiner Dominanz aufkommen.

Zur Erinnerung: Wade war als Ersatzmann kurzfristig ins Starterfeld geraten für den Titel-Favoriten und Weltmeister Gerwyn Price, der positiv auf Covid-19 getestet und daher aus dem Turnier genommen worden war.

Der 8. Spieltag im Überblick:

Rob Cross - Nathan Aspinall 5:7

Gary Anderson - Dimitri van den Bergh 5:7

Michael van Gerwen - José de Sousa 7:4

James Wade - Jonny Clayton 7:2

Peter Wright - Glen Durrant

Der 9. Spieltag (Do., 22. April, ab 20 Uhr)

Jonny Clayton - Michael van Gerwen

Glen Durrant - Rob Cross

José de Sousa - Peter Wright

Nathan Aspinall - Gary Anderson

Dimitri van den Bergh - James Wade