Gabriel Clemens hat beim Betfred World Matchplay eines der schwersten Lose erwischt. Die deutsche Nummer 1 muss in der 1. Runde des Major-Turniers im Winter Gardens, das am 17. Juli in Blackpool beginnt, gegen José de Sousa ran. (Darts World Matchplay 2021 von 17. bis 25. LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Das ergab die Auslosung am Freitagmittag. Der Premier-League-Finalist und letztjähriger Grand-Slam-Champion aus Portugal gehört aktuell zu den formstärksten Spielern auf der gesamten Tour. Im Vorjahr war der German Giant in Runde zwei an Krzysztof Ratajski gescheitert.

Weltmeister Gerwyn Price bekommt es zum Auftakt des zweitwichtigsten Darts-Turnier des Jahres nach der WM mit dem Österreicher Mensur Suljovic zu tun.

Gegner von Price, van Gerwen und Wright

Michael van Gerwen misst sich mit Damon Heta aus Australien, Peter Wright, der am Donnerstag das letzte Pro-Tour-Event vor dem Matchplay für sich entschieden hat, wurde der Niederländer Danny Noppert zugelost. (Alles Wichtige zum Darts)

Beim Matchplay sind die besten 16 der PDC Order of Merit sowie weitere 16 über die Pro-Tour-Rangliste qualifizierte Spieler am Start. Titelverteidiger ist Dimitri Van den Bergh, der 2020 das Finale gegen Gary Anderson gewann.

Gespielt wird um ein Preisgeld von insgesamt 700.000 Pfund und die Phil Taylor Trophy.

Rückkehrer Raymond van Barneveld hat die Qualifikation ebenso verpasst wie die weiteren deutschen Spieler um Max Hopp und Martin Schindler.

Die Auslosung der 1. Runde (Best of 19 Legs) im Überblick:

Gerwyn Price (1) - Mensur Suljovic

Peter Wright (2) - Danny Noppert

Michael van Gerwen (3) - Damon Heta

James Wade (4) - Luke Humphries

Rob Cross (5) - Ross Smith

Gary Anderson (6) - Stephen Bunting

Michael Smith (7) - Ryan Searle

Dimitri Van den Bergh (8) - Devon Petersen

Dave Chisnall (9) - Vincent van der Voort

José de Sousa (10) - Gabriel Clemens

Nathan Aspinall (11) - Mervyn King

Glen Durrant (12) - Callan Rydz

Krzysztof Ratajski (13) - Brendan Dolan

Daryl Gurney (14) - Ian White

Joe Cullen (15) - Chris Dobey

Jonny Clayton (16) - Dirk van Duijvenbode

