Nach der Pleite im Auftaktspiel der DEL-Playoffs gelangen dem EHC Red Bull München zuletzt zwei Siege in Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Mit einem weiteren Erfolg in Spiel vier am Mittwoch (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) könnte der Hauptrundenprimus die Weichen vorzeitig auf Halbfinale stellen.

Im letzten Aufeinandertreffen am Sonntag drehten die Münchner einen 0:2 Rückstand durch vier Tore im letzten Drittel noch zu einem 5:2-Sieg. "Wir spielen einfach nicht gut genug und sind immer einen Schritt zu spät. Wir sind nicht konzentriert genug", fand Olympia-Held Frank Mauer nach dem zweiten Drittel klare Worte. (Alle Infos zum Viertelfinale)

Die Nordlichter aus Bremerhaven wollen ihrerseits an die Leistung der ersten 30 Minuten anknüpfen, um in der Serie den 2:2-Ausgleich zu schaffen.

Wolfsburg will Revanche für Debakel am Sonntag

Selbiges wollen auch die Grizzlys Wolfsburg beim Heimspiel gegen die Eisbären Berlin (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Mit 8:1 schossen die Hauptstädter die Grizzlys in Spiel drei aus der Halle und feierten damit den höchsten Playoff-Sieg ihrer Geschichte. Generell verspricht das neuerliche Duell der beiden viele Tore. Sieben Treffer gab es in den bisherigen drei Spielen im Schnitt zu bestaunen.

Eisbären mit höchstem Sieg ihrer Playoff-Geschichte

Spiel eins ging mit 4:1 nach Berlin, Spiel zwei gewannen die Wolfsburger 5:2. Es folgte der deutliche Heimsieg der Eisbären im dritten Match.

Playoff-Stände (Best of Seven):

EHC Red Bull München - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:1

Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg 2:1

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 1:3

Thomas Sabo Ice Tigers - Kölner Haie 2:2