Große Freude im Hause Kahun.

Nach Informationen der Sport Bild spielt Dominik Kahun mit Beginn der neuen Saison bei den Chicago Blackhawks in der NHL. Demnach hat der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag in Chicago unterschrieben.

"Ich hatte zwei große Träume. Erstens: bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Zweitens: in der NHL zu spielen", so Kahun. "Den ersten Traum habe ich mir im Februar in Pyeongchang erfüllt, gekrönt durch die sensationelle Silbermedaille. Nun geht auch der zweite Traum in Erfüllung. Ich bin rundum glücklich", zeigte sich Kahun begeistert.

Kahun hat keine Bedenken

Jegliche Bedenken, er könnte sich in der NHL nicht durchsetzen, wischt Kahun beiseiten. "Die Zeiten, wo nur große, kräftige Stürmer in der NHL gefragt waren, sind vorbei. Der Trend geht zu kleinen, wendigen Spielern. Ich traue mir den Sprung zu", so der 22-Jährige.

Dominik Kahun spielt seit 2014 beim EHC Red Bull München. Am Donnerstag gewann er mit seiner Mannschaft die Finalserie der DEL im entscheidenden siebten Spiel gegen die Eisbären Berlin mit 6:3 und wurde zum dritten Mal Deutscher Meister.