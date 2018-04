Als der EHC Red Bull München nach dem vierten Finalspiel mit 3:1 in Führung lag, schien ein siebtes Spiel für die Eisbären Berlin in weiter Ferne. Ein siebtes Spiel, das sich zum ultimativen Showdown erheben könnte.

Doch jenes Spiel steht nun vor der Tür (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Die Eisbären haben es sich durch zwei Siege erkämpft und brennen auf den dritten, mit dem sie sich die Krone der DEL aufsetzen würden.

Es ist Donnerstag, an dem der letzte Vorhang fällt.

Buchwieser: "Wahnsinn!"

"Jeder hat uns schon abgeschrieben", sagte Stürmer Martin Buchwieser: "Wahnsinn, wie wir zurückgekommen sind!"

"Wenn man nach einem 1:3 zurückkommt, kann man das verrückt nennen", meinte Andre Rankel.

Mit dem Rücken zur Wand konnten die Eisbären die Meisterfeier der Münchner zuletzt zweimal in Folge verhindern. In Spiel fünf siegten die Berliner mit 6:5 in der Overtime. Am Dienstag gewann der Tabellenzweite der regulären Saison das nächste Tor-Festival mit 5:3.

"Die Jungs können stolz auf das sein, was sie erreicht haben", lobte Trainer Uwe Krupp sein Team. Derzeit spreche "das Momentum und der berühmte Schwung" für sein Team, sagte der ehemalige Bundestrainer, "aber das kann sich schnell ändern." (Ergebnisse und Spielplan der Playoffs)

München glaubt an DEL-Hattrick

Das weiß auch Meister München, der zwei große Matchbälle vergeben hat - und dennoch weiter an den Titel-Hattrick glaubt.

"Jetzt haben wir den großen Showdown", sagte Patrick Hager.

"Wir müssen das abschütteln, wir haben jetzt Spiel sieben, und da kann alles passieren", sagte DEL-Rekordtorschütze Michael Wolf.

Der Kapitän der "Bullen" zeigte sich für den Showdown "sehr zuversichtlich", und auch Hager behauptete steif und fest, man werde trotz der zweiten Niederlage in Folge "mit breiter Brust nach Hause fahren".

Historische Chance für Eisbären

Doch eines bleibt klar: Zwei Siege in Folge sprechen in Sachen Selbstbewusstsein eine klare Sprache. Und: Die Hauptstädter können Historisches erreichen.

Im Falle eines Sieges im entscheidenden siebten Spiel wären sie die erste Mannschaft in der DEL, die in einer Finalserie nach einem 1:3 noch den Titel gewinnt. In den Playoffs ist das einzig den Frankfurt Lions vor zehn Jahren gelungen - im Viertelfinale gegen die Iserlohn Roosters.

Donnerstag mag der Tag sein, da Geschichte geschrieben wird. Vielleicht auch für München.

Der letzte Klub der DEL, der den Titel-Hattrick schaffte, war Berlin.

So können Sie die Finalserie der DEL-Playoff LIVE verfolgen:

TV/Stream: Telekom Sport

Liveticker: SPORT1 App und SPORT1.de