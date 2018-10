Die Adler Mannheim haben am 13. Spieltag in der DEL den vierten Sieg in Serie gefeiert.

Die Adler setzten sich am Sonntagabend mit 2:0 (0:0, 0:0, 1:0) bei den Krefeld Pinguinen durch und festigten damit die Tabellenführung.

Chad Kolarik erlöste die Gäste mit einem tollen Schuss aus halbrechter Position in der 55. Minute, Thomas Larkin sorgte in der Schlussminute für den Endstand.

Zuvor hatte Meister Red Bull München den dritten Sieg in Folge gefeiert.