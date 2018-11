DEL: Red Bull München - Eisbären Berlin LIVE im TV, Stream & Ticker

Am 16. Spieltag der DEL empfängt der EHC Red Bull München die Eisbären aus Berlin (DEL: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Der amtierende Meister, der durchwachsen in die Saison gestartet ist, setzt aktuell seine Aufholjagd fort und konnte am Sonntag gegen die Iserlohn Roosters den fünften Sieg in Serie feiern.

In der Tabelle liegt der EHC Red Bull München aktuell auf Rang 3. Im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin wollen die Münchner ihre Siegesserie fortsetzen, doch auch der Gegner aus Berlin reist mit zuletzt zwei Erfolgserlebnissen nach München.

Eisbären mit Zuversicht nach München

Die Eisbären aus Berlin reisen zuversichtlich zum Duell nach München.

"Ich glaube, wir sind als Mannschaft immer noch gut genug, um jeden Gegner in der Liga schlagen zu können", sagte Kapitän Andre Rankel mit Blick auf die Partie am Donnerstag. Die beiden jüngsten Erfolge hätten zudem Selbstvertrauen gegeben: "In München wollen wir genauso punkten."

Mit zuletzt zwei Siegen kletterten die Eisbären in der Tabelle der DEL auf Platz sechs.

DEL: So können Sie EHC Red Bull München - Eisbären Berlin LIVE verfolgen:

TV: Telekom Sport

Stream: Telekom Sport

Ticker: SPORT1