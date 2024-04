Deutsche Eishockey-Ikone hört auf!

„Es war immer mein größter Traum, Eishockeyprofi zu werden. Ich hatte das große Glück, diesen Traum mit all seinen Momenten zu leben“, sagte Endras, der als bester Spieler der WM 2010 ausgezeichnet wurde und in der DEL mehr Spiele ohne Gegentor vorzuweisen hat als jeder andere.

Er sei für jede Erfahrung "unendlich dankbar. Danke AEV für die mutige Entscheidung, einem jungen deutschen Goalie die Chance zu geben. Danke Mannheim, die eine so lange Zeit an mich geglaubt haben und all die Jahre an mir festgehalten haben."