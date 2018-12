Spitzenreiter Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann nach zwei Niederlagen in Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) und baute mit 72 Zählern den Vorsprung auf Verfolger Düsseldorfer EG auf neun Punkte aus (DATENCENTER: Die Tabelle).

Stürmer Luke Adam brachte die Mannheimer mit einem Doppelpack 2:0 in Führung (14./26.), ehe Jan Urbas für die Norddeutschen verkürzen konnte (32.). Doch Markus Eisenschmid (45.) und Phil Hungerecker (54.) machten den am Ende souveränen Heimsieg der Kurpfälzer perfekt.

Das Verfolgerduell entschieden unterdessen die Straubing Tigers gegen die Kölner Haie mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) für sich. Köln hat als Fünfter mit 57 Punkten einen Zähler mehr als der Siebte Straubing (56). Dazwischen liegt Bremerhaven (56.).

Jeremy Williams (18.), Kael Mouillierat (26.) und Stefan Loibl (29.) brachten die Gastgeber komfortabel in Front. Den Haien gelang lediglich noch der späte Ehrentreffer durch Ben Hanowski (59.).

Die Spiele im Stenogramm:

Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Tore: 1:0 Adam (13:36), 2:0 Adam (25:45), 2:1 Urbas (31:41), 3:1 Eisenschmid (45:00), 4:1 Hungerecker (53:08).

Zuschauer: 13.178

Strafminuten: Mannheim 6 - Bremerhaven 10

Straubing Tigers - Kölner Haie 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Tore: 1:0 Williams (17:36), 2:0 Mouillierat (25:31), 3:0 Loibl (28:41), 3:1 Hanowski (58:45)

Zuschauer: 5825

Strafminuten: Straubing 12 - Köln 12