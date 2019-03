In der DEL ist der Kampf um die beste Ausgangsposition für die Playoffs auch am letzten Spieltag in vollem Gange. SPORT1 ist in der heißen Phase mittendrin.

Im TV-Spiel am Sonntag empfangen die Eisbären Berlin die Düsseldorfer EG (DEL: Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER). Während die Eisbären die Hauptrunde unabhängig vom Ausgang des Spieles als Neunter abschließen werden und deshalb in die Pre-Playoffs gegen müssen, steht für die DEG viel auf dem Spiel.

Trotz der Niederlage am Freitag im Derby gegen die Krefelder Pinguine ist für den Tabellenfünften noch Platz drei oder vier und damit das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale möglich. Bei einer sehr hohen eigenen Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg der Straubing Tigers (7.) gegen den ERC Ingolstadt (6.) ist jedoch auch noch das Abrutschen auf Platz sieben und damit der Gang in die Pre-Playoffs möglich - für Spannung ist also gesorgt.

So können Sie das DEL-Spiel Eisbären Berlin - Düsseldorfer LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de

Der 52. DEL-Spieltag im Überblick (Beginn 14 Uhr):

Adler Mannheim - Kölner Haie

ERC Ingolstadt - Straubing Tigers

Krefeld Pinguine - Augsburger Panther

Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn Roosters

Red Bull München - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Nürnberg Ice Tigers - Schwenninger Wild Wings

Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG

