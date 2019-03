Nicholas Jensen vom Bundesligisten Fischtown Pinguins Bremerhaven ist nach seinem Check gegen Marcus Weber von den Nürnberg Ice Tigers für zwei Spiele gesperrt worden.

Wie die Deutsche Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, muss Jensen zudem eine nicht bezifferte Geldstrafe bezahlen. Der Däne hatte Weber, der eine Gehirnerschütterung erlitt, am Mittwoch bei der 1:3-Niederlage in den Pre-Playoffs hart getroffen.

Geldstrafen für beide Trainer

Bremerhaven-Trainer Thomas Popiesch und Nürnberg-Coach Martin Jiranek wurden vom Disziplinarausschuss der Liga ebenfalls zu Geldstrafen verurteilt, da sich an den Auseinandersetzungen auch Spieler beteiligten, die aus dem Bereich der Spielerbänke kamen.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Nürnberger Shawn Lalonde wegen unsportlichen Verhaltens läuft noch.

