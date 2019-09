Haie jubeln in der Verlängerung

vergrößernverkleinern Jonathan Matsumota erzielte das entscheidende Tor für die Kölner Haie © SPORT1

SPORT1 , Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Kölner Haie gewinnen in der DEL in Mannheim. Das hochklassige Spiel zweiter starker Teams wird erst in der Zusatzschicht entschieden.