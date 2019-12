vergrößernverkleinern Die Adler Mannheim (rot) gewannen souverän gegen Schwenningen © Imago

Die Adler Mannheim gewinnen in der DEL zum achten Mal in Serie. Auch die Straubing Tigers rücken weiter an München heran. Der Spitzenreiter verliert in Iserlohn.