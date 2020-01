Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga einen Kantersieg gefeiert und bleiben Vizemeister EHC Red Bull München auf den Fersen. Der Titelverteidiger setzte sich bei den Krefeld Pinguinen deutlich mit 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) durch und steht mit 78 Zählern auf dem zweiten Rang hinter den Münchnern (84). Der Spitzenreiter hatte am Donnerstag 6:4 in Bremerhaven gewonnen.

Die Straubing Tigers (76) festigten den dritten Tabellenplatz mit dem 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg. Dahinter behielt der ERC Ingolstadt mit einem 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen bei den Eisbären Berlin die Oberhand. Die Ingolstädter (63) überholten die punktgleichen Hauptstädtern und stehen auf Rang vier.

Kölner Pleitenserie geht weiter

Die Kölner Haie mussten beim 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) gegen die Augsburger Panther ihre siebte Niederlage in Folge hinnehmen. Die Augsburger rückten durch den Sieg in der Domstadt mit 49 Zählern auf drei Punkte an die auf Rang acht stehenden Kölner heran.

Anzeige

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Phil Hungerecker (7.) schoss die Mannheimer in Führung, Matthias Plachta (18.) erhöhte noch vor Ende des ersten Drittels. Benjamin Smith (30.), Plachta (30.) und Nicolas Krämmer (33.) sorgten mit den weiteren Treffern für die Vorentscheidung. Krefelds Laurin Braun (54.) gelang lediglich der Anschlusstreffer, ehe Jan-Mikael Järvinen (60.) zum Endstand traf. Für das Team von Trainer Pavel Gross war es der vierte Sieg im vierten Spiel des Jahres.