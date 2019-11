Bühne frei für den Deutschland Cup 2019: In dieser Woche wird von Donnerstag bis Sonntag in Krefeld wieder das traditionsreiche Vier-Nationen-Turnier ausgetragen.

Gastgeber Deutschland trifft dabei mit Vorjahressieger Russland, der Schweiz und der Slowakei auf drei hochkarätige Gegner. (Spielplan des Deutschland-Cups 2019)

Nach dem Sieg gegen Russland überträgt SPORT1 am Samstag auch das zweite Spiel des DEB-Teams gegen die Schweiz ab 12.45 Uhr LIVE im Free-TV und im STREAM. Die abschließende Partie gegen die Slowakei gibt es am Sonntag ab 19 Uhr in Highlights im Free-TV zu sehen.

Anzeige

Bildergalerie Die größten Spektakel im Eishockey 19 Bilder

Schweiz 2018 WM-Zweiter

Nach dem Gewinn der Silbermedaille 2018 spielten die Eidgenossen in diesem Jahr ebenfalls eine starke WM und scheiterten im Viertelfinale nur hauchdünn an Kanada. Zudem wird die Schweiz das Turnier nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn 2020 findet die WM im eigenen Land statt.

Für Toni Söderholm ist es der erste Deutschland Cup als Eishockey-Bundestrainer und ein wichtiger Härtetest im Hinblick auf die WM 2020.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Söderholm setzt auf neue Gesichter

Im 27-köpfigen Deutschland-Cup-Kader sind mit Kevin Reich und Maximilian Daubner (beide EHC Red Bull München), Daniel Fischbuch (THOMAS SABO Ice Tigers), Colin Ugbekile (Kölner Haie) und Mirko Sacher (Schwenninger Wild Wings) insgesamt fünf Debütanten vertreten.

Da der ein oder andere Leistungsträger geschont wird, hat der DEB-Coach darüber hinaus nur acht WM-Teilnehmer aus diesem Jahr in der Krefelder YALA ARENA mit an Bord, darunter zum Beispiel Goalie Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Jonas Müller (Eisbären Berlin) oder Frederik Tiffels (Kölner Haie).

Ein Comeback feiert außerdem Felix Schütz (IK Oskarshamn): Der Schweden-Legionär hat bereits 140 Länderspiele und damit die meisten im deutschen Kader auf dem Konto, sein bislang letzter Einsatz im Nationaltrikot liegt mit dem Gewinn der Olympia-Silbermedaille 2018 allerdings schon einige Zeit zurück.

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga live bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

So können Sie Deutschland vs. Schweiz LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de