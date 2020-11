Nach dem klaren Auftaktsieg gegen ihr eigenes Perspektivteam will die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup den nächsten Sieg einfahren.

Am Samstag ist die von Steffen Ziesche und Thomas Popiesch in Abwesenheit von Bundestrainer Toni Söderholm gecoachte DEB-Auswahl gegen Lettland gefordert (Deutschland Cup: Deutschland - Lettland ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und ab 16.40 im LIVESTREAM).

Da die ursprünglichen Kontrahenten Russland, Schweiz und Slowakei wegen der Pandemie ebenso abgesagt hatten wie der Ersatzkandidat Norwegen, sind die Letten die einzigen internationalen Gegner.

Trotz des dezimierten Teilnehmerfeldes hat das Turnier in Krefeld eine hohe Relevanz für das Nationalteam. "Wir wollen das Turnier nutzen, um der Sportart Leben zu geben", betonte Flügelspieler Marcel Noebels in einem Pressegespräch. Und weiter: "Jedes Spiel in Deutschland ist momentan wichtig. Wir haben richtungsweisende Wochen vor uns."

Natürlich wäre es schön gewesen, "mehr Mannschaften zu haben", sagte Debütant Leon Gawanke, stellte aber klar. "Auch Lettland wird heiß sein."

Deutschland Cup läutet Eishockey-Rückkehr ein

Bereits beim 7:2 gegen das Topteam Peking strotzte das DEB-Team trotz leerer Ränge vor Spielfreude. Gegen Lettland soll erneut eine starke Performance aufs Eis gezaubert werden.

Das Turnier läutet die Rückkehr des deutschen Profi-Eishockeys ein. Die zweite Liga mit einigen Leihspielern wie Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller startet am Freitag in ihre Saison, ehe ab Mittwoch acht der 14 DEL-Klubs um den MagentaSport Cup spielen, der als Testlauf gilt.

Am 19. November entscheiden die Erstligisten, ob sie ihre schon zweimal verschobene Spielzeit am 18. Dezember beginnen. Nach SID-Informationen müssen mindestens zehn Klubs ihre Teilnahme zusagen.

