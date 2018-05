Der Einsatz des zweimaligen Stanley-Cup-Siegers Tom Kühnhackl bei der Eishockey-WM in Dänemark (LIVE im TV auf SPORT1) ist unwahrscheinlich.

Bundestrainer Marco Sturm deutete nach der 0:3-Niederlage gegen die USA an, dass er den Stürmer der Pittsburgh Penguins bei einem Playoff-Aus nicht nachnominieren werde. "Es ist schwierig, bis der hier ist...", sagte Sturm und kündigte eine Entscheidung am Dienstag an.

Kühnhackl liegt mit Titelverteidiger Pittsburgh im Viertelfinale gegen die Washington Capitals mit 2:3 zurück und würde bei einer weiteren Niederlage in der Nacht zu Dienstag ausscheiden. (Alle Infos zur Eishockey-WM)

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem nächsten Spiel am Mittwoch (ab 16.00 Uhr im TV und LIVESTREAM) auf WM-Neuling Südkorea.

Die weiteren Vorrundengegner sind am Samstag (12.15 Uhr) Lettland, am Sonntag (20.15 Uhr) Finnland und am 15. Mai (16.15 Uhr/alle SPORT1) Kanada. Mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen sind die Chancen auf das Viertelfinale auf ein Minimum gesunken. (Tabelle der WM)

