Drei Münchner stoßen zum DEB-Team - NHL-Profis folgen

In den ersten vier Testspielen kassierte Deutschland drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang im ersten Duell mit WM-Auftaktgegner Slowakei (7:3). Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) sowie am Samstag (16.15 Uhr/jeweils MagentaSport) testet die deutsche Auswahl in Garmisch-Partenkirchen und in Zell am See gegen Österreich. In den letzten beiden Partien am 4. und 6. Mai gegen Frankreich sollen neben den NHL-Spielern auch die Profis der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Fischtown Pinguins dazukommen.