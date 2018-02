Erst vor einem Jahr wurde das von Bluehole entwickelte Battle-Royal-Spiel PlayerUnknowns Battlegrounds veröffentlicht. Mittlerweile findet der Titel auch in der Welt des eSports statt und hat seit seiner Veröffentlichung über 714 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, Tendenz steigend.

Erfolgreicher als Overwatch

Laut einer Studie von SuperData ist PUBG damit das erfolgreichste Spiel, das es auf dem Markt zu kaufen gibt. Mit diesem Wert düpiert PUBG zudem Blizzards aktuellenh großen Hit Overwatch, was im letzten Jahr "nur" 382 Millionen einfahren konnte. In Bezug auf Gratis-Spiele bleibt jedoch League of Legends undgeschlagene Nummer eins. Riot Games' MOBA-Titel hatte im letzten Jahr über 2,1 Milliarden Einnahmen verbucht.

Neben dem finanziellen Aspekt, ist auch das grundlegende Interesse am Shooter immens hoch. So gehört PlayerUnknowns Battlegrounds neben League of Legends zu den am häufigsten geschauten Spielen auf der führenden Streamingplattform Twitch.

Fußballstar im eSports-Fieber: Neymar ballert auch in PUBG

Einer der bekanntesten Anhänger des Battle-Royal-Shooters ist der Fußballsuperstar Neymar Jr. von Paris Saint-Germain. Nicht nur, dass der Brasilianer über 2600 Stunden in Counter-Strike: Global Offensive investierte, auch PUBG scheint es dem Superstar besonders angetan zu haben. So ging vor einiger Zeit ein Tweet durch die Medien, in dem er die Entwickler um einen privaten Server für das Spiel gebeten hatte.