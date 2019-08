Die gamescom 2019: eSports, Gaming & mehr - das ist die Messe

Sie ist die größte Videospielmesse Europas, wenn nicht sogar der ganzen Welt: die gamescom.

Einmal mehr lädt die Koelnmesse an die weltbekannte Stadt im Ruhrgebiet ein, die neusten und spannendsten Videospiele auszuprobieren, anzusehen und allgemein zu bestaunen.

Auch in Sachen eSports ist auf der Messe einiges geboten: Die ESL bietet erneut auf der eigenen Bühne ein buntes Rahmenprogramm, mit zahlreichen nationalen wie internationalen Stars der Szene.

Aber auch abseits bekannter Branchengrößen, laden die teilnehmenden Unternehmen auf das eine oder andere eSports-Abenteuer ein. Unter anderem bietet die "School of Games bm-bildung in medienberufen GmbH" ein eigenes Counter-Strike: Global Offensive Turnier, das bereits am Mittwoch um 09:30 Uhr in Halle 10.2 Stand C031 D035 stattfindet.

Bereits einige Stunden später wird an dem gleichen Stand auch das äußerst populäre MOBA-Spiel "League of Legends" angeboten. Dieses Turnier startet um 12:00 Uhr.

Elektrofachhänder MediaMarkt bittet die geneigten eSports-Fans ebenfalls an die Konsole. In Halle 10.1 dürfen hier die Fans der beliebten NFL-Simulation Madden gegeneinander antreten und herausfinden, welchem Gamer die meisten Touchdowns gelingen.

Geöffnet sein wird die Messe für alle Privatesucher Mittwoch und Donnerstag 10-20 Uhr und Freitag sowie Samstag jeweils 9-20 Uhr.

Lediglich das gamescom city festival, das parallel in der Kölner Innenstadt stattfindet und Besuchern Musik, Streetfood und Games bietet, zieht sich noch bis zum Sonntag.