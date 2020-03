MotoGP goes eSports

vergrößernverkleinern MotoGP veranstaltet erstes virtuelles Rennen © Milestone

Am Sonntag, 29. März 2020, veranstaltet die MotoGP das erste eSports-Rennen mit Starbesetzung. Insgesamt zehn Fahrer treten am Sonntag wieder in Aktion.