2K hat den Abschluss eines exklusiven Langzeitvertrags mit Tiger Woods verkündet, einer der größten Legenden in der Geschichte des Golfsports. Darüber hinaus wurde die Übernahme des im Privatbesitz befindlichen Unternehmens HB Studios Multimedia Ltd. beschlossen, Entwickler des hochgelobten und erfolgreichen PGA TOUR® 2K21 sowie der The Golf Club-Reihe. Die Transaktion soll im ersten Kalenderquartal 2021 vollzogen werden, je nach Abschlussbedingungen. Finanzielle Details beider Vereinbarungen wurden nicht bekanntgegeben.

Tiger Woods kann auf 15 Major-Turnier-Siege und 82 PGA TOUR-Siege zurückblicken. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen war er elfmal Spieler des Jahres der PGA TOUR, er hat den niedrigsten Karriere-Schläge-Durchschnitt und erlangte die meisten Karriere-Siege in der Geschichte der PGA TOUR. Er gilt als einer der größten Golfer aller Zeiten und wird als einer der erfolgreichsten Athleten der Sportwelt gefeiert.

"Ich freue mich schon auf meine Rückkehr in die Welt der Videospiele, und mit 2K und den HB Studios habe ich die richtigen Partner dafür gefunden", erklärte Tiger Woods bereits im Januar. "Es ist mir eine Ehre, diese Gelegenheit zu erhalten, und ich werde meine Erfahrung und mein Wissen gerne teilen, während wir gemeinsam die Zukunft der Golf-Videospiele aufbauen."

Woods an Entwicklung beteiligt

Woods' Partnerschaft mit 2K umfasst die Nutzungsrechte an seinem Namen und Erscheinungsbild exklusiv für die PGA TOUR 2K-Reihe sowie alle weiteren während der Dauer der Vereinbarung von 2K veröffentlichten Golfspiele. Woods wird bei der Produktion der Videospiele eine aktive Rolle als Executive Director und Berater für PGA TOUR 2K einnehmen. 2K wird außerdem mit Woods' TGR Foundation zusammenarbeiten, die benachteiligte Jugendliche mithilfe von preisgekrönten MINT- und College-Zugangs-Programmen dabei unterstützt, in der Schule und darüber hinaus erfolgreich zu sein.

"Im Golfsport gibt es keine größere Ikone als Tiger Woods. Wie die ganze Welt waren wir erschüttert, als wir von seinem Unfall hörten, und wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung", so David Ismailer, President von 2K. "Wir konnten es kaum erwarten, unsere Partnerschaft mit Tiger zu verkünden, dessen legendäre Karriere weit über den Sport hinausgeht. Wir sind begeistert, dass wir ihn als Executive Director für unsere PGA TOUR 2K-Reihe gewinnen konnten."

Zudem werden die HB Studios nach Abschluss der Transaktion zu 100 Prozent Tochter von 2K.

"In unseren Spielen spiegeln sich die Liebe unseres Teams zum Golfsport und unsere langjährige Erfahrung wider. Wir freuen uns sehr, offiziell Teil der 2K-Familie zu werden und uns weiterhin der Entwicklung der PGA TOUR 2K-Reihe zu widmen", erklärt James Seaboyer, President und Studio Head der HB Studios. "Unsere Zusammenarbeit mit 2K für PGA TOUR 2K21 hat unsere Fähigkeiten und Ziele auf ein neues Niveau gehoben. Wir können es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was wir alles für die Zukunft geplant haben."