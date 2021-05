Der Celtic Worms FC hat etwas überraschend den ersten DFB ePokal gewonnen. Die Amateurmannschaft mit drei eSportlern im Aufgebot setzte sich in der Fußball-Simulation FIFA 21 im Finale mit 5:2-Punkten gegen den 1. FC Köln durch und sicherte sich ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Kai "Hensoo" Hense, Philipp "Eisvogel" Schermer und Yüksel "Bomber_Yüksel" Diker setzten sich auf dem Weg zum Titel neben den Kölnern auf der Xbox One unter anderem auch gegen den 1. FC Heidenheim, Gewinner der VBL Club Championship, und den Mitfavoriten RB Leipzig durch.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Zwei eSportler des Kreisliga-Vereins mit irischen Wurzeln aus Rheinland-Pfalz werden zudem in den erweiterten Kreis der eNationalmannschaft aufgenommen. Hense und Schermer zählten bereits 2019 zum Aufgebot.

Insgesamt 64 Teams von Bundesligisten und diversen Amateurmannschaften hatten auf der PS4 sowie Xbox in K.o.-Duellen im Modus "best of three" um den Titel gekämpft. Aufgrund der Coronakrise wurde der Wettbewerb online ausgetragen.