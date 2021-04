Von Fatih Öztürk

Mit Erscheinen der neuesten Season am 4. Mai bietet EAs Shooter mehr als nur klassisches Battle Royale. Erstmals wird ein zusätzlicher Spielmodus hinzugefügt, der das Game auf Gunfights reduziert.

In der Arena spielen zwei 3er-Teams in eigens geschaffenen Maps um die Dominanz. Die Seite, die zuerst 3 Matches mit 2 Punkten Vorsprung gewinnt, ergattert den Sieg. Bei einem Unentschieden kommt es in Runde 9 zum finalen Sudden Death.

So läuft der 3v3-Modus von Apex Legends ab

Am Anfang jeder Runde erhalten die Spieler eine vorgegebene Menge Crafting Materials, die, wie in CS:GO oder Valorant, zum Kauf von Waffen und Equipment eingesetzt werden. Auch Aufsätze und Upgrades werden hier erworben. Je nach Leistung in einem Kampf gibt es in der darauffolgenden Runde mehr Materialien zum Einsetzen stärkerer Objekte. Strategisch wird es ebenfalls, denn gekaufte Items verschwinden zu Rundenende. Es bleibt den Spielern überlassen, Waffen früh aufzuwerten, oder zu sparen und später umso mächtigere Dinge zu kaufen.

Die ersten Maps, die EA nennt, heißen "Partycrasher" und "Phasenläufer" und sind in den bekannten Kulissen "Königsschlucht" und "Rand der Welt" angesiedelt. Die Arena bleibt im Verlauf des Kampfes nicht leer, denn wie gewohnt warten Lootboxen mit Items wie Granaten auf. Außerdem gibt es jede Runde Waffenlieferungen mit besonders starkem Kriegswerkzeug.