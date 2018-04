Das Quintett von EURONICS Gaming ist deutscher Double-Sieger in Counter-Strike: Global Offensive. Die Mannen um Christian "crisby" Schmitt haben sich am Sonntag im Finale der 99Damage-Liga gegen ALTERNATE aTTaX mit 2:0 durchgesetzt. Damit sicherte sich ESG den zweiten nationalen Titel in kurzer Zeit.

Im Finale waren es ein 16:8 auf der Map Mirage und 16:11 auf Nuke. Dabei verlor das Team eine Runde zuvor im Winnerbracket mit 0:2 gegen aTTaX und musste über die Verliererrunde noch das Duell gegen PANTHERS gewinnen. Hier behielt das Werksteam dann ebenfalls mit 2:0 die Oberhand, ehe es auf dem Weg zum großen Double-Sieg im Finale ging.

Wie in Düsseldorf

Während die 99DMG-Liga von der gleichnamigen deutschen Counter-Strike-Szeneseite veranstaltet wird, war es am 8. April die ESL Meisterschaft, bei der EURONICS am Ende nach einem 2:1-Erfolg im Endspiel die Trophäe hochhalten durfte. In Düsseldorf hieß der Finalgegner DIVIZON, welches zuvor ein ersatzgeschwächtes aTTaX schlug.

In der letzten Ausgabe der ESL Meisterschaft verpassten crisby und Co. die Top vier und damit die Qualifikation für die Finals, obwohl das Lineup als Mitfavorit ins Rennen ging. Bei der Frühlingsmeisterschaft in diesem Jahr konnte zudem neben dem CS:GO-Team auch die League of Legends-Abteilung den nationalen Titel einfahren.