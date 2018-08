Es ist das größte eSports-Turnier der Welt: The International in Dota 2. Meist zwischen Juli und September kämpfen die stärksten Teams um ein Millionenpreisgeld.

In diesem Jahr findet das Turnier erstmals seit 2011 nicht in Seattle, sondern im kanadischen Vancouver statt. Austragungszeitraum ist vom 20. bis 25. August, während die Gruppenspiele bereits am 15. August starten.

Die Geschichte des International

Erstmals 2011 während der Gamescom in Köln ausgetragen, mauserte sich das The International zum prestigeträchtigsten eSports-Turnier der Welt. Jedes Jahr treten die besten Dota-2-Teams der Welt um ein Preisgeld in Millionenhöhe gegeneinander an.

Im vergangenen Jahr konnte Team Liquid das Turnier gewinnen und eine Gewinnsumme von insgesamt 10,8 Millionen US-Dollar einstreichen. Zum damaligen Aufgebot gehörte auch der deutsche Spieler Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi, der mit einem Schlag zum erfolgreichsten deutschen eSportler aller Zeiten wurde.

Auch 2018 geht es erneut um ein Preisgeld von mehr als 24 Millionen US-Dollar. Team Liquid ist erneut mit von der Partie und brennt darauf, die Trophäe am Ende ein zweites Mal in Empfang nehmen zu dürfen.

Diese Teams treten in Vancouver an

Neben den eingeladenen Teams haben sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen zehn weitere Teilnehmer für das Turnier qualifiziert.

Die eingeladenen Teams:

Virtus.pro, Team Liquid, PSG.LGD, Team Secret, Mineski, Vici Gaming, Newbee sowie VGJ.Thunder. Von den eingeladenen eSports-Organisationen ist Newbee mit einem Sieg und einem zweiten Platz das erfolgreichste Team. Dahinter liegt Team Liquid mit dem Gewinn des The International 2017.

Die qualifizierten Teams:

OG, Winstrike Team, Team Serenity, Invictus Gaming, Fnatic, TNC Predator, VGJ. Storm, Evil Geniuses, OpTic Gaming und pain Gaming. Hier ist Evil Geniuses das erfolgreichste Team, das bereits einen Sieg beim International sowie zwei dritte Plätze verbuchen konnte.

Auch Invictus Gaming hat das Turnier bereits einmal gewinnen, während Fnatic im Zuge des The International 2016 den vierten Platz erreichte.

Die beiden deutschen Vertreter KuroKy und Fata treten für Team Liquid und Team Secret an.

Die Gruppen

In Gruppe A:

Invictus Gaming

PSG.LGD

Evil Geniuses

Team Liquid

Fnatic

Mineski

OG

VGJ.Thunder

Winstrike Team

In Gruppe B:

paiN Gaming

Vici Gaming

Newbee

Team Secret

Virtus.pro

TNC Predator

OpTic Gaming

Team Serenity

VGJ.Storm

