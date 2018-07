Nach wie vor ist das The International das prestigeträchtigste eSports-Turnier der Welt. Bei keinem anderen Turnier kann bislang so viel Geld gewonnen werden, wie bei dem Dota-2-Event. Auch in diesem Jahr schickt sich die Community dazu an, den Prizepool über die 20-Millionen-Marke zu hieven. Stand jetzt fehlen "nur" noch knapp 200.000 US-Dollar.

Im vergangenen Jahr konnte Team Liquid das Finale des TI7 für sich entscheiden. Dadurch wurde unter anderem der deutsche Spieler Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi zum eSports-Millionär.

Konkurrenz durch Fortnite

Obwohl das TI8 in Zukunft weiterhin eines der größten Events im eSports-Bereich sein wird, könnte es im kommenden Jahr von Epic Games' Fortnite in Sachen Preisgeld übertrumpft werden: Unlängst haben die Entwickler des beliebten Battle-Royal-Shooters eine neue Art von eSports-Turnier angekündigt. Zudem beläuft sich die zu gewinnende Summe auf insgesamt 100 Millionen US-Dollar.

Wie viel davon jedoch auf ein einzelnes Event fallen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Community peitsch Preisgeld nach oben

In Bezug auf das gegenwärtige Preisgeld für The International ist die Community mitverantwortlich. Im Vorfeld zu dem eSports-Großereignis können Dota-2-Spieler den sogenannten Battle Pass käuflich erwerben. Dieser beinhaltet verschiedene digitale Güter, die innerhalb des beliebten MOBAs zum Einsatz kommen.

Das TI8 findet in diesem Jahr im Zeitraum vom 20. bis zum 25. August in der Rogers Arena in Vancouver, Kanada statt.

-------

Weitere Artikel zu Dota 2:

Dota 2: ESL ONE wieder mit MOBA-Game in Hamburg

Dota 2: The International 2018 - Das sind die Teilnehmer

-------

Kleiden wie die Stars:

Der SPORT1 eSPORTS Shop