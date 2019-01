Das europäische eSports-Team Secret hat das erste Dota-2-Major des neuen Jahres gewonnen. Im chinesischen Chongqing besiegte die Organisation im Finale die russische Top-Mannschaft Virtus.Pro mit 3:1 in der Serie best-of-five.

Team Secret sicherte sich damit die Siegprämie von 350.000 US-Dollar (ca. 308.000 Euro) sowie 4950 Ranglistenpunkte für die Qualifikation zum "The International", der Dota-2-Weltmeisterschaft.

eSPORTS1, der erste deutschsprachige 24/7-Sender rund um das Thema eSports, übertrug alle Spiele seit dem Senderstart am 24. Januar LIVE und exklusiv im deutschen Fernsehen.

Bereits beim ersten Major-Turnier der laufenden Saison in Kuala Lumpur im November hatten Team Secret und Virtus.Pro sich im Finale gegenüber gestanden. Damals hatten die Russen, die in der Rangliste hinter Secret auf Rang zwei liegen, noch die Oberhand behalten.

Team Secret hatte 2018 unter anderem auch die ESL One in Hamburg, das größte Dota-2-Festival Europas, gewonnen. (The Chongqing Major täglich LIVE im TV auf eSPORTS1).

Aus deutscher Sicht lief es in China nicht allzu erfreulich. Sowohl Team Liquid um Superstar Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi (26) aus Berlin als auch Alliance mit Maximilian "qojqva" Bröcker (23) schieden vorzeitig aus dem Turnier aus. Weltmeister Team OG hatte sich überraschenderweise gar nicht erst für Chongqing qualifiziert.

Mit der ESL One Katowice steht ab 22. Februar das nächste Dota-Topturnier an. eSPORTS1 wird auch dieses Event LIVE übertragen.