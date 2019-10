Vom 25. bis zum 27. Oktober findet die ESL ONE Hamburg statt. Das größte Dota-2-Event Deutschlands bietet auch in diesem Jahr wieder zwölf Teams eine Bühne, sich zu beweisen - und ordentlich Preisgeld abzuräumen.

Die Teams

Im vergangenen Jahr gewann Team Secret die ESL ONE Hamburg 2018 im Finale gegen Vici Gaming. Allerdings gab Team Secret bekannt, erst nach dem MDL Chengu Major im November wieder ins Turniergeschehen einzusteigen.

Folgende zwölf Teams treten also in Hamburg an:

Alliance

Vici Gaming

Gambit

Fighting Pandas

TNC Predator

Beastcoast

Virtus Pro

Team Liquid

Ninjas in Pyjamas

Quincy Crew

Vikin.gg

Wind and Rain

Zu den großen Favoriten zählen dieses Jahr u.a. Alliance, die mit ihrer noch recht frischen Aufstellung zuletzt überzeugen konnten. Dazu kommt Vici Gaming, die im letzten Jahr nur knapp am Sieg vorbeischrammten.

Das Trio der Titelanwärter auf dem Papier komplettiert Gambit, die international häufig oben mitspielen und an etwaige Pokale heranschnuppern, aber meist kurz vor dem Ziel einbrechen.

Der Mercedes-Benz MVP-Award

Der MVP-Award der ESL ONE Hamburg wird erneut von Mercedes-Benz präsentiert. Neben Ruhm und Ehre erhält der Gewinner auch ein brandneues Modell der bekannten deutschen Premiummarke.

Bei der letztjährigen Ausgabe konnte Yeik „MidOne“ Nai Zheng Fans und Jury von seiner Leistung überzeugen und durfte sich einen Mercedes-Benz aus der im Wert von 50.000 Euro aussuchen.

Wer sich dieses Jahr am Ende den MVP-Titel sichert, wird am Sonntag mit dem Abschluss des Turniers entschieden. Ihr könnt das Ergebnis aktiv beeinflussen indem ihr auf Twitter oder Huya abstimmt. So funktioniert es: Sendet einfach eine Nachricht an @ESLDota2’s Twitter Account oder stimmt ab auf Huya. #MBmvp nicht vergessen.

LIVE-Programm

Die gesamte Veranstaltung wird live auf eSPORTS1 übertragen. Los geht's am Freitag, den 25.10. um 13:30 Uhr.

Am Samstag startet die Sendung parallel auf SPORT1 und eSPORTS1 um 18:00 Uhr. Begleitet wird die Sendung von Marius Lauer als Moderator, die Caster sind - wie auch am Freitag - Alexander Englisch und Ruben Zimmermann.

Den Abschluss bildet der Sonntag mit einer weiteren Live-Übertragung ab 13:00 Uhr auf eSPORTS1 mit den Castern Alexander Englisch und Maximilian Amend und der großen Highlights-Sendung um 23:15 auf SPORT1.