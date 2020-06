vergrößernverkleinern Die Verkäufe des Battle Pass für TI10 laufen richtig gut © Valve

Alexander Schuster

Seit dem 25. Mai steht der Battlepass für das Jubiläums-Turnier "The International 10" in Dota2 zum Verkauf. Wenn es so weiter läuft wie bisher winkt ein Weltrekord.