Der BVB ist der logische Champions-League-Sieger!

Wann die Spieler selbst daran glaubten, dass in dieser Saison etwas derart Magisches möglich sein könnte, darüber gaben sie nach dem Finaleinzug in Paris unterschiedlich Auskunft. Emre Can wollte schon früh in der Gruppenphase so ein Gefühl gehabt haben, bei Nico Schlotterbeck setzte die Erkenntnis nach der Viertelfinal-Auslosung so richtig ein.