Mit der Veröffentlichung des Team der Woche Nummer 26 in FIFA 21 kommen eine Reihe neuer Inform-Karten in den beliebten Modus. Für FUT-Kenner und Weekend League-Spieler ist allerdings nicht allzu viel Interessantes dabei. Selbst der mit einer Gesamtwertung von 93 daherkommende Karim Benzema dürfte für die wenigsten Fans wirklich erstrebenswert sein, da er schlichtweg zu langsam ist. Für Bundesliga- und Serie A-Enthusiasten gibt es wenigstens ein paar Alternativen.

TOTW #26: EA scherzt mit Sprache

Der offizielle Tweet wurde in chinesisch verfasst, was wohl darauf zurückgeht, dass der chinesische Auftritt das Team der Woche vorab geleaked hat. EA Sports fungiert also wie ein Comedian, was mit einem schwachen Team of the Week und vor einem anstehenden Event nicht auf sonderlich viel Zuspruch stößt.

Am Freitag, den 26. März startet der sogenannte FUT Birthday. Dort wird es von den besten und formstärksten Spielern neue Varianten in violettem Gewand geben. Entsprechend dürfte EA Sports sich auf eine weitere Gewinnwelle freuen.

Das Team of the Week #26 in der Übersicht

Startelf

TW: Yassine Bounou (84), FC Sevilla

IV: Marquinhos (86), Paris St. Germain

RAV: Jonathan Clauss (83), RC Lens

LV: Christian Günter (82), SC Freiburg

LM: Serge Gnabry (87), FC Bayern München

ZOM: Nabil Fekir (85), Betis Sevilla

ZOM: Hakan Calhanoglu (84), AC Mailand

LM: Tim Leibold (84), Hamburger SV

ST: Karim Benzema (93), Real Madrid

ST: Dries Mertens (86), SSC Neapel

ST: André Silva (86), Eintracht Frankfurt

Bank & Reserve

TW: Jeroen Zoet (81), Spezia Calcio

RAV: Sergino Dest (81), FC Barcelona

RM: Ruslan Malinocsky (82), Atalanta Bergamo

ZOM: Leandro Trossard (82), Brighton & Hove Albion

ZM: Luis Romo (81), CD Cruz Azul

ST: Patrick Bamford (84), Leeds United

ST: Martin Terrier (81), Stade Rennes

TW: Lorenzo Montipo (79), Benevento Calcio

IV: Steffen Puttkammer (75), SV Meppen

ZDM: Aurelien Tchouaméni (78), AS Monaco

RF: Yu Kobayashi (79), Kawasaki Frontale

ST: Tomás Pekhart (76), Legia Warschau

