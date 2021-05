TimKalation: Next Level Gier - Influencer und das Geld

Influencer. So werden sie genannt. "Beeinflusser" auf Deutsch. Sie sind Stars für ihre Anhänger; egal ob sie aus Film und Fernsehen, der Musik oder dem Sport kommen. Und Influencer gibt es auch in der digitalen Welt. Wie im Gaming. Und wo wir beim Thema FIFA sind; natürlich gibt es sie auch hier. Ich bin quasi auch ein Influencer; aber natürlich im Vergleich mit einer bescheidenen Reichweite. Aber dennoch; auch ich habe die Ehre für meine Reichweite und das "Beeinflussen" meiner Zielgruppe lukrative Werbe-Deals angeboten zu bekommen.

Werbung mit Verantwortung

Und Ehre meine ich ganz wörtlich. Denn man muss sich das mal vorstellen; man hat einen Traumjob und darf einen gewissen Ruhm bei anderen Menschen genießen. Und dieses Privileg ermöglicht einem dann auch noch Zusatzeinnahmen, die für den eigentlichen Aufwand, den man hat, als fürstlich angesehen werden können. Nun geht mit dem Einfluss den man hat natürlich auch Verantwortung einher. Wenn man Menschen in gewisser Weise beeinflussen soll, dafür sogar bezahlt wird, dann muss man sich dieser Verantwortung bewusst sein. Denn es sind nicht nur die viel zitierten Kinder und Jugendlichen, auf die man eine Wirkung hat, sondern Menschen aller Altersklassen, Herkünfte und so weiter.

Wenn man sich dieser Verantwortung bewusst ist und vor allen Dingen die Menschen, die einem zusehen nicht egal sind, dann achtet man darauf was man bewirbt. Na klar; es wird auch mal für Dinge geworben deren Nutzen nun nicht wirklich hoch ist, oder bei denen es gesündere Alternativen gibt. Aber wir sprechen am Ende über Entertainment und kleine Sünden dürfen auch mal erlaubt sein.

Anzeige

Es gibt aber Grenzen. Zumindest für mich. Und ich denke eigentlich auch bei jedem anderen der noch einen Restfunken Anstand hat. Die Grenze ist neben Glücksspiel bei einem neuen Thema, das vermehrt aufkommt, erreicht:

Kryptowährungen.

Ohne jetzt im Detail darauf einzugehen; Bitcoin sollte jeder kennen. Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung. Und es gibt nicht nur diese, sondern mehr als 20.000 weitere Coins. Und ständig kommen weitere hinzu. Mehr als 99,9% dieser Coins haben letztlich keine Daseinsberechtigung, da ihnen kein Nutzen zugrunde liegt. Der allergrößte Teil dieser "Shitcoins", wie sie in der Szene genannt werden, dienen sogar nur einem einzigen Zweck: Systematisch die Investoren um ihr Geld zu bringen. Um sich dies bewusst zu machen: Dieser Markt ist unreguliert. Jeder, mit einem gewissen technischen Verständnis ausgestattete, Mensch kann eine Coin erstellen und zum Kauf anbieten. Die Aussicht auf traumhafte Renditen von 1.000% in Stunden oder Tagen verleitet viele Menschen in so etwas zu investieren.

Die Realität sieht so aus, dass nachdem sich genug Investoren gefunden haben, die Herausgeber das Projekt für immer schließen und das Geld der Investoren für diese unwiederbringlich einbehalten. 100% Verlust, anstatt die traumhaften Renditen. Dies ist wie beschrieben zu 99,9% der Fall bei neuen Coins. Manche Herausgeber geben sich gar keine Mühe und schließen die Coin nach wenigen Minuten ohne eigenen Aufwand, andere erstellen Telegram-Gruppen, Twitter-Accounts oder bauen sogar Internetseiten, um einen möglichst seriösen Eindruck zu machen. Aber auch dann ist man mitnichten sicher. Auch wenn solch ein Aufwand betrieben wurde, ist die wahre Intention auch hier meistens lediglich die Investoren um ihr Geld zu bringen. Wenn nicht nach Minuten, dann wenn es sich "so richtig" lohnt. Nach Tagen oder Wochen.

Geld da, Coin weg

Das Vorgehen der aufwändigeren Projekte ist besonders perfide: Neben den offiziellen Auftritten die Seriosität vermitteln sollen, werden Budgets aufgestellt, um Influencer anzuwerben. Deren Reichweite und Ansehen soll genutzt werden, um den "Pump" des Kurses zu unterstützen. Signifikant zu unterstützen, denn das investierte Geld wollen die Herausgeber der Coin ja wieder einnehmen. Nun wissen wir also, dass hier systematischer Betrug vollzogen wird. Denn auf den "Pump" folgt der "Dump". Wenn die Herausgeber entscheiden, dass der Moment gekommen ist, werden Unmengen der Coin verkauft, die Gewinne eingestrichen und der Wert zerstört.

Der "Pump & Dump" ist abgeschlossen und das Geld für die Investoren verloren.

Niemand mit Anstand würde dafür werben und seine treuen Anhänger ins finanzielle Unglück stürzen. Oder? Nun, die meisten glücklicherweise vermutlich nicht. Aber die englischsprachigen FIFA-Influencer Craig "NepentheZ" Douglas und Jamie "Bateson87" Bateson sind dem Ruf des schmutzigen Geldes gefolgt und bewerben eine solche "Shitcoin". Losgelöst von der Problematik der Zielgruppe, in der sich viele Minderjährige befinden, vertrauen auch Erwachsene auf die Einschätzung und werden aktiv verleitet zu investieren. Da helfen auch keine "no financial advice" oder andere entlarvende Statements die beispielsweise "NepentheZ" im Anschluss an den gerechtfertigten Shitstorm gepostet hat.

Dieses Bewerben von maximal zweifelhaften Produkten ist der vorläufige Höhepunkt einer Branche der Gier, bei der für den eigenen Profit über finanzielle Leichen gegangen wird. Konsequent wäre es nur, wenn sich die Fans abwenden und den "Influencer" so irrelevant werden lassen, wie sie selbst für diesen irrelevant sind. Bis auf das Geld natürlich.

Schlusswort

Das verheerende hierbei ist, dass sich bei der aktuellen, öffentlichen Kritik vor allem auf die Art des Coins bezogen wird. Aber selbst, wenn diese eine vernünftige Grundlage hätte, sind Kryptowährungen höchst volatil und solche Empfehlungen extrem gefährlich. Wenn man thematisch dabei noch so ahnungslos ist wie die beiden hauptberuflichen Content-Creator eines Videospiels, umso mehr. Dies ist nichts anderes als verantwortungslos und gierig. Diese Tatsache ändert sich auch nicht durch das fleißige Blocken jeglicher Kritik der beiden.

Dies zeigt neben den vorgenannten Charaktereigenschaften zusätzlich noch das fehlende Rückgrat. Entscheidend ist hierbei nur das Geld. Menschen, die für Geld nahezu alles tun, findet man normalerweise unter Laternen auf Kunden wartend. Aber der Vergleich ist unfair, denn unter den Laternen findet man vermutlich mehr Ehre und Verantwortung als auf FIFA-YouTube-Thumbnails bei denen der Mund jedoch ähnlich weit aufgerissen ist.

Ich hoffe, dass wir in Zukunft von weiteren Werbe-Eskapaden dieser Art verschont bleiben. Im Sinne aller die ihren Stars vertrauen.

Euer Tim