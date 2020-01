Super Smash Bros. Ultimate: Nächster DLC-Charakter ist Byleth

Es wurde spekuliert, gehofft und gefordert. All diese Mühen der Medien und Fans haben nichts genützt. Der letzte DLC-Charakter des ersten Fighters Pass in SSBU ist Byleth aus Fire Emblem: Three Houses.

Der zweite Fighters Pass kommt

Für Fans der Serie dürfte die Ankündigung sehr positiv sein. Der Rest der Smash Bros.-Spieler reagierte mit gemischten Gefühlen auf Byleth. Der sowohl weiblich, als auch männlich verfügbare Charakter ist mittlerweile schon der achte aus dem Fire Emblem Universum. Zum Vergleich: Die namensgebenden Smash Bros. aus der Welt von Super Mario kommen auf neun verschiedene Fighter.

Im Kämpfer-Paket Nummer 5, was auch unabhängig des Fighters Pass verfügbar ist, sind die Stage "Kloster Garreg Mach", Byleths Route im Klassischen Modus, eine DLC-Geistertafel sowie elf Musikstücke aus der Fire Emblem-Reihe enthalten.

Zusammen mit dem neuen Kämpfer kündigte Smash Bros.-Schöpfer Masahiro Sakurai einen zweiten Fighters Pass an. Dieser ist, ebenso wie Byleth, ab dem 29. Januar erhältlich und soll im Verlauf der nächsten Monate beziehungsweise Jahre gleich sechs weitere Helden in das Spiel bringen. Final ist Stand jetzt nur das Ende des Passes. Bis zum 31.12.2021 sollen alle versprochenen Charaktere verfügbar sein.