Bauen statt ballern: Mit dem neuen Spielmodus "Spielwiese" werden Spieler zum Herumprobieren und Austoben animiert © Epic Games / Koch Media

Im Grunde geht es in Fortnite darum, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Das neue Update rückt nun den Spielspaß und das Herumprobieren in den Fokus.