So gibts es den Schatten Ruby Skin gratis in Fortnite

Das kostenlose Paket, das den Schatten-Ruby Skin beinhaltet, ist im Fortnite Item-Shop erhältlich. Auf dem PC ist es nicht besonders schwer, an das Paket zu kommen – für Konsolen-Spieler ist es allerdings nicht so ersichtlich, wie sie den neuen gratis Skin bekommen können.

So gibt es den Schatten Ruby Skin auf dem PC

Auf dem PC könnte es nicht leichter sein, an den Schatten-Ruby Skin zu kommen: Einfach den Fortnite Item-Shop aufmachen und in die Sektion der zeitlich begrenzten Items scrollen. Dort findet ihr das Straßenschatten-Paket und könnt es euch gratis herunterladen. Bedenkt aber, dass das Straßenschatten-Paket nur vom 20. Mai bis zum 17. Juni erhältlich ist.

Wenn ihr das Paket habt, müsst ihr euch noch ein bisschen um den Skin bemühen: Ihr müsst die Schatten-Ruby-Challenges erfüllen und werdet dann dafür mit dem neuen Skin belohnt.

So bekommt ihr den Schatten-Ruby Skin auf Konsolen

Auf der Konsole ziehen wir uns kurz den Hacker-Hut auf, um an das Straßenschatten-Paket zu kommen: Schnappt euch einen PC, installiert und startet Fortnite, loggt euch in euren Account ein und holt euch das gratis Paket aus dem Store. Ihr müsst das Spiel nicht starten und folglich muss euer PC nicht mal besonders leistungsstark sein. Dank Cross-Progression ist das Paket auch in eurem Account auf eurer Konsole verfügbar. Ihr müsst nun lediglich die Challenges bestehen und schon gehört der Schatten-Ruby Skin euch.

Auch Handy-Spieler können sich freuen: Die letzte Methode kann nicht nur für die PlayStation, Xbox oder die Switch benutzt werden, sondern funktioniert auch mit euren Fortnite Smartphone-Accounts. Ein Hoch auf Cross-Progression!