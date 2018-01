Bereits Dezember 2017 konnten sich interessierte Spieler für das DreamHack-Turnier "Win the Winter" von Blizzards Hearthstone anmelden. In einem Online-Qualifier wurden hier schließlich die besten 32-Spieler ermittelt, die im Zuge der DreamHack in Leipzig von Angesicht zu Angesicht aufeinander treffen werden. Darüber hinaus können sich zusätzliche Spieler live vor Ort für das eSports-Turnier qualifizieren.

Das "Texas Hold' em" unter den Card Games

Hearthstone ist ein digitales Kartenspiel, geschaffen von Spiele-Entwickler Blizzard. Das Unternehmen zeigte sich in der Vergangenheit für Spiele wie WarCraft, StarCraft, World of WarCraft und Overwatch verantwortlich. Hearthstone entstammt aus dem Universum von WarCraft und dessen Online-Pendant World of WarCraft.

In dem Card Game stellen sich Spieler in typischer Magic - The Gathering oder YuGiOh!-Manier ein Deck aus 30 unterschiedlichen Karten zusammen und treten mit diesem gegen andere Spieler oder den Computer an. Hearthstone erfreut sich weltweit extremer Popularität, weshalb der Vergleich zur beliebtesten Poker-Variante nicht von ungefähr kommt.

Rund um den Globus finden hochdotierte Turniere statt, bei denen die besten Spieler der Welt aufeinander treffen. Auch in Leipzig wird insgesamt ein Prizepool von über 8000 Euro ausgespielt.

"Win the Winter" auf der DreamHack Leipzig

Für das Hearthstone-Turnier fanden bereits vergangen Dezember Online-Qualifier statt. Vor Ort haben weitere 128 Spieler die Möglichkeit, ebenfalls an der Endrunde teilzunehmen. In einem "jeder gegen jeden"-Modus werden im Zuge der Ausscheidungsspiele die besten 16 Spieler ermittelt, die anschließend in einem Gruppensystem um den Einzig in die Finalrunde gegeneinander antreten.