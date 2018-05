Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung der Witchwood-Erweiterung fand der "Odd Paladin" Einzug in die Welt des beliebten Sammelkartenspiels Hearthstone. Im Nachgang entschieden sich einige Spieler jedoch dazu, auch eine "Even"-Variante, also ein Deck bestehend aus Karten mit ausschließlich geraden Manakosten, zu bauen. Dieses Deck stellte sich im Nachhinein als sehr starker Archetyp heraus.

Interessant ist auch, dass der "Even Paladin" gegen fast jedes Deck gespielt werden kann!

Die Starthand - Das Mulgian

Für die Starthand ist es wichtig, am besten den "Amani Berserker" auf die Hand zu bekommen oder grundsätzlich Karten mit geringen Manakosten. Grundsätzlich gilt zudem, die Karte "Auf in die Schlacht" stehts in der Hand zu behalten, außer der Gegner spielt den Hexenmeister.

Gegen Aggro-Decks:

Eine Karte mit zwei Manakosten

"Auf in die Schlacht"

"Saronitzwangsarbeiter"

Gegen Control-Decks:

Eine Karte mit zwei Manakosten

"Auf in die Schlacht" (Ausnahme: Der Gegner spielt die Hexenmeister-Klasse)

"Lichtgeladener Stegodon"

Gegen Spiteful-Decks:

Eine Karte mit zwei Manakosten

"Auf in die Schlacht"

"Gleichheit" (Diese Karte gilt als Antwort auf starke Monster)

So wird das Deck gespielt

Der "Even Paladin" findet ausschließlich auf dem Spielfeld statt. Entsprechend sollte der Spieler versuchen, so schnell wie möglich die Boardkontrolle an sich zu reißen. Aufgrund der Vielseitigkeit des Decks bestehen zudem verschiedene Möglichkeiten eines Comebacks, sollte ein Spielzug nicht wie geplant funktionieren. Wichtig werden hierbei die Karten "Gleichheit", "Weihe" und oder "Zornige Vergeltung".

Wichtig ist auch die günstigere Heldenfähigkeit, die aufgrund des Effekts von "Genn Graumähne" lediglich einen Manastein kostet.

Wichtige Karten im Deck: "Zornige Vergeltung", "Weihe" und "Gleichheit" © Blizzard

Darüber hinaus ist gerade "Zornige Vergeltung" neben den im Deck vorhandenen Waffen die einzige Möglichkeit, direkten Schaden beim Gegner zu verursachen. Gerade gegen Control-Decks ist diese Karte von Vorteil. Zudem sollte pro Runde Druck ausgeübt werden, ohne zu viele Karten auf dem Spielfeld zu platzieren. Aggro-Decks hingegen lassen sich durch das Zerstören der Schadensquelle besiegen.

Die wichtigsten Karten

Mögliche Ersatzkarten

Auch für den "Even Paladin" gibt es einige Karten, die sich alternativ oder Situationsbedingt spielen lassen. Hierzu gehören "Val'anyr" und "Der Lichkönig". Diese lassen sich durch "Dinogröße", "Stachelbewehrtes Reittier" oder "Tirion Fordring" ersetzen.

Der Deckcode

Mit dem folgenden Code lässt sich Thanhs "Even Paladin" ganz einfach per copy & paste in Hearthstone nachbauen: AAECAZ8FBs8Gige5wQLCzgK36QLN9AIM3APyBfQFlgavB9kHsQiWCdnHApvLAvjSArfnAgA=